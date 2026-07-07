«السباق إلى دبي».. تشاكارا بطل السلسلة الأوروبية للغولف

فاز اللاعب الإسباني، يوجينيو تشاكارا، ببطولة «السلسلة الأوروبية» وهو اللقب الشرفي للموسم الحالي ضمن منافسات «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد للغولف»، وذلك مع ختام بطولة «بي إم دبليو ألمانيا» المفتوحة، ووسط تصاعد حدة المنافسة بين نخبة نجوم العالم الساعين إلى حجز المقاعد المؤهلة إلى نهائيات الموسم، المقررة إقامتها في أبوظبي ودبي، على التوالي، خلال نوفمبر المقبل.

ورغم أن تشاكارا ودع منافسات البطولة مبكراً، عقب انتهاء أول جولتين، فإنه استفاد من فوزه بلقبي بطولتي إيطاليا المفتوحة وكي إل إم هولندا المفتوحة توالياً، ليحصد 1328 نقطة في سلسلة البطولات الأوروبية، متصدراً الترتيب، ومتقدماً على الياباني كوتا كانيكو، الذي حل ثانياً بإجمالي 831 نقطة.

وحصد تشاكارا، بفضل هذا اللقب الشرفي، جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، إلى جانب ضمان مقعد للمشاركة في جميع بطولات سلسلة «باك 9»، التي تضم آخر تسع بطولات في الموسم قبل التصفيات الختامية.