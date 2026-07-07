40 فعالية في الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أجندة الموسم الجديد 2026-2027، التي تتضمن 40 سباقاً وبطولة وفعالية تمتد من سبتمبر 2026 حتى أبريل 2027، وتشمل مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة داخل الدولة وخارجها.

وقال النادي، في بيان، أمس، إنه يستهل موسمه الجديد، في سبتمبر المقبل، بسباق «الشندغة» للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، إلى جانب استضافة وتنظيم سلسلة من البطولات والفعاليات، أبرزها سباقات القوارب الشراعية التراثية، وبطولات الإمارات للشراع الحديث، وسباقات التجديف المحلية، والدراجات المائية، وصيد الأسماك، والألواح الطائرة، وقوارب الكاياك، كما تشمل الأجندة المشاركة واستضافة جولات من بطولتي العالم لـ«الفورمولا 1» والزوارق السريعة «إكس كات».

ويشهد الموسم إقامة نسختين من سباق القفال التاريخي للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، حيث تُقام في أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الـ35 المؤجلة من الموسم الماضي، وصولاً إلى النسخة الـ36 المقررة في أبريل 2027.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار: «إن البرنامج يعكس رؤية النادي في تقديم موسم رياضي متكامل، يجمع بين المحافظة على التراث البحري الإماراتي، وتعزيز حضور الرياضات البحرية الحديثة، بما ينسجم مع المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في استضافة وتنظيم كبرى البطولات، ولاسيما في الرياضات البحرية ذات الارتباط التاريخي المتجذر في الدولة».