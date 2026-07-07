العين يواجه أوساسونا وتولوز ودياً في معسكر إسبانيا

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي العين تلقى موافقة رسمية من ناديَي أوساسونا الإسباني وتولوز الفرنسي لخوض مباراتين وديتين أمام «الزعيم»، خلال المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي الذي سيقيمه الفريق في إسبانيا، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد، وذلك في إطار سلسلة من المباريات التجريبية التي أعدها الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين.

ومن المقرر أن تُقام المباراتان خلال شهر أغسطس المقبل، لتشكلا أبرز محطات البرنامج الإعدادي للفريق، إذ ستمنحان الجهاز الفني فرصة مهمة لقياس جاهزية اللاعبين أمام منافسين ينتميان إلى اثنتين من أقوى المدارس الكروية في أوروبا، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويؤكد اختيار أوساسونا، أحد أندية الدوري الإسباني، وتولوز، المنافس في الدوري الفرنسي، رغبة العين في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية من خلال الاحتكاك بفرق تمتلك مستويات فنية عالية، بما ينسجم مع طموحات «الزعيم» في تقديم موسم قوي على الصعيدين المحلي والقاري.

ويبدأ العين برنامجه الإعدادي بالسفر إلى المغرب يوم 16 يوليو الجاري، حيث يقيم المرحلة الأولى من المعسكر، التي تتضمن تدريبات يومية ومباراة ودية، قبل الانتقال إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية من التحضيرات.

وسيختتم الفريق معسكره الأوروبي بالمواجهتين أمام أوساسونا وتولوز في اختبارين يُنتظر أن يمنحا الجهاز الفني مؤشرات مهمة حول جاهزية الفريق، ويعززا ثقة اللاعبين قبل العودة إلى الدولة، إيذاناً ببدء موسم جديد يتطلع خلاله «الزعيم» إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات.

• المرحلة الأولى لمعسكر العين تبدأ من المغرب في 16 يوليو الجاري.