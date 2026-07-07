معسكر مواهب النخبة الصيفي لاتحاد السلة يُختتم غداً

يختتم اتحاد كرة السلة، غداً، على صالة نادي خورفكان، معسكر النخبة الصيفي، الذي انطلق في الثالث من الشهر الجاري، بمشاركة 26 لاعباً من المواهب الوطنية من مواليد 2010 حتى 2012.

وتخلل المعسكر العمل على تطوير وصقل الكفاءات التدريبية المحلية، من خلال برنامج سجل مشاركة ستة مدربين مواطنين في «برنامج المعايشة الفنية»، وهم: طلال مصبح، ومطر السويدي، وسعيد ناصر الزعابي، وسلطان السويدي، وحسين عبدالحميد، ونواف راشد.

وقال مدير المنتخبات الوطنية، راشد النقبي، في تصريحات صحافية: «لم تقتصر مخرجات المعسكر على تطوير المواهب الوطنية فحسب، بل امتدت إلى صقل الكفاءات التدريبية المحلية، من خلال برنامج صيفي أُقيم للمرة الأولى، شهد مشاركة ستة مدربين مواطنين، وأسهم في اكتسابهم الخبرات وتطوير مهاراتهم التدريبية مع المنتخبات الوطنية».