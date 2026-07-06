"المونديالي" الكونغولي شالز بيكل ثاني صفقات الشارقة للموسم الجديد

أعلن نادي الشارقة التعاقد مع لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية شارلز بيكيل، قادمًا من نادي إسبانيول الإسباني، بعقد يمتد لموسمين، علمًا أن اللاعب شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقامة حاليًا.

وقال نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "الملك يكسب خدمات لاعب الوسط المدافع المونديالي الكونغولي شارلز بيكيل، بعقد لموسمين، قادمًا من نادي إسبانيول الإسباني."

ويُعد شارلز ثاني صفقات الشارقة للموسم الجديد، بعدما تعاقد النادي مؤخرًا مع البرازيلي جوليمار جونيور.