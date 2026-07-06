الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعترف بالرخص التدريبية الإماراتية

اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالرخص التدريبية الصادرة عن اتحاد الإمارات، وذلك ضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي. ويشمل الاعتراف المتبادل، الرخص التدريبية الصادرة ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن بينها الرخص التي يمنحها اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويعزز الاعتراف أهمية الرخص التدريبية الإماراتية، ويمنح المدرب الإماراتي فرصا أكبر للتطور والعمل في بيئات كروية دولية، كما يسهم في ترسيخ مكانته على المستويين القاري والدولي، ويعكس الثقة المتزايدة بكفاءة منظومة التعليم والتطوير التي يتبناها اتحاد الإمارات لكرة القدم.

كما يؤكد الاعتراف جودة برامج الرخص التدريبية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، والتي تستند إلى مناهج تعليمية حديثة وإعداد فني متكامل.

ويأتي الاعتراف امتدادا للنجاحات التي حققها اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة تعليم المدربين، ويعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بالكفاءات الوطنية ودعم مستقبل كرة القدم الإماراتية، من خلال إعداد مدربين يمتلكون الكفاءة والخبرة للعمل وفق أعلى المعايير الاحترافية داخل الدولة وخارجها.