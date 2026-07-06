«الشارقة للرياضات البحرية» يشارك في المهرجان البحري بالمغرب

يشارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان الدولي البحري، التي تقام في المملكة المغربية، خلال يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز حضوره على الساحة الرياضية الدولية، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة ممكنة.

وتضم بعثة النادي 22 عضواً، من بينهم 18 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

ويخوض وفد النادي منافسات في ثلاث رياضات بحرية رئيس،ة هي الشراعن والإنقاذ البحري، والتجديف، وذلك بعد فترة إعداد مكثفة استمرت أسابيع، ركزت على تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفنية للاعبين.

وقال المشرف على البعثة، أحمد عيسى الحوسني، إن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية العامة للنادي، التي تهدف إلى توسيع نطاق الوجود الخارجي، وفتح آفاق جديدة للاعبين لاكتساب الخبرات الميدانية من خلال الاحتكاك المباشر مع نخبة الرياضيين من دول العالم، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطور مستواهم الفني والذهني.