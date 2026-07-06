اتفاقية جديدة لتطوير رياضة البادل في الإمارات

اختُتمت، أمس، الدورة المتقدمة للمدربين واللاعبين، التي أقيمت في فرع أكاديمية «بادل كينغدم» بمدينة دبي، لتكون باكورة التعاون بين الأكاديمية وأكاديمية «غوستافو براتو» العالمية، في إطار اتفاقية تم الإعلان عنها مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس والبادل.

وشهدت المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين «بادل كينغدم» وأكاديمية «غوستافو براتو» الإسبانية، المملوكة للمدرب العالمي غوستافو براتو، بهدف نقل خبراته التدريبية إلى مدربي ولاعبي الأكاديمية في فروعها الثلاثة بدبي وأبوظبي والبحرين، من خلال تطبيق منهجية تدريب معتمدة عالمياً، تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، وتستند إلى سجل من النجاحات في إعداد اللاعبين.

وقّع الاتفاقية عبدالله الجراح عن أكاديمية «بادل كينغدم»، فيما وقّعها غوستافو براتو عن أكاديمية غوستافو براتو. وبموجب الاتفاقية، تعتمد «بادل كينغدم» منهجية أكاديمية غوستافو براتو إطاراً رسمياً للتدريب في جميع فروعها، التي تضم تسعة ملاعب داخلية بمواصفات احترافية، وتخدم مجتمعاً يزيد على 18 ألف لاعب وزائر في المنطقة.