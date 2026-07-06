15 لاعباً بالعلامة الكاملة في افتتاح «بطولة الإمارات الفردية للشطرنج»

أسفرت منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الفردية المفتوحة، والسيدات، وتحت ثمانية و10 أعوام، للشطرنج عن نجاح 15 لاعباً في حصد العلامة الكاملة، من دون تسجيل أي تعادل، لفئة الذكور تحت ثمانية أعوام، بينما سجلت ثماني لاعبات الفوز الأول في فئة الإناث. وانطلقت البطولة، مساء أول من أمس، في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات، وافتتحها رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد والأندية، وتصدّر 24 لاعباً الترتيب بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى لفئة تحت 10 أعوام، بمشاركة 48 لاعباً، كما حققت 14 لاعبة الفوز الأول في فئة الإناث وسط منافسة قوية بين 27 لاعبة.

وأكد الخوري أن بطولات الفئات السنية تمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتأسيس جيل جديد من الأبطال، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصقلها في مقدمة أولويات مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى تنظيم بطولات قوية على مدار الموسم بالتعاون مع الأندية، لضمان متابعة اللاعبين منذ مراحلهم الأولى، وتقديم برامج إعداد متكاملة لهم.

وقال إن الاهتمام الأكبر ينصب في هذه المرحلة على اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة تنافسية لتطوير مستواهم الفني، وإكسابهم الخبرات اللازمة، لاسيما أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبرى قبل استضافة أولمبياد الشطرنج 2028، ليكون علامة فارقة في مسيرة اللعبة، لأن الهدف ليس فقط تنظيم نسخة استثنائية، وإنما بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات للمنافسة، وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة.