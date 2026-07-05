نخبة الخيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

تتواصل اليوم، منافسات النسخة الـ33 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإقامة المحطة السادسة على مضمار هورنر رينبان بمدينة هامبورغ الألمانية، ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي، في محطة جديدة للكأس الغالية على أحد أبرز المهرجانات الأوروبية لسباقات الخيل العالمية.

وتحظى سباقات الكأس الغالية باهتمام ورعاية متواصلين من القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في دول العالم المختلفة، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي الأصيل، بما يحافظ على مكانته ويرسخ حضوره عالمياً، ويسهم في تطوير صناعة سباقات الخيل العربية.

وتكتسب المحطة الألمانية أهمية خاصة ضمن أجندة الكأس الغالية، لما تمثله من حضور مميز في ديربي ألمانيا التاريخي، وانطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على اختيار أبرز المهرجانات، والسباقات الكبرى التي تُقام في أهم المضامير العالمية، بما يعزز ريادة وإرث الخيل العربي الأصيل، ويواكب المكانة المرموقة التي تحظى بها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ويُقام سباق الكأس لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ضمن سباقات الفئة الثانية، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشهد المحطة الألمانية مواجهة قوية بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، يتقدمها بطل محطة السويد لهذا الموسم الجواد «وسمي الخالدية» من نسل (غضنفر الخالدية × شذى الخالدية)، إلى جانب ممثلي «وذنان ريسنغ»: «شديا» من نسل (المرتجز × ركايا)، و«حصيف» من نسل (المرتجز × غزوة)، كما يسجل المالك محمد الحزامي حضوره عبر الجواد «إتش إم مجد الله» من نسل (عز الخيل × عنقاء كريم)، وتضم القائمة أيضاً الجواد «عماس» من نسل (مستر جينوكس × فارليت دي بيني)، و«بابيليون تي» من نسل (المرتجز × بايبا تي)، في سباق ينتظر أن يشهد منافسة قوية على لقب المحطة الألمانية للكأس الغالية.

وقال الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «تسعدنا مواصلة الكأس الغالية حضورها المميز في المضامير الأوروبية، والوجود ضمن ديربي ألمانيا التاريخي، بما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها السلسلة، ودورها الريادي في دعم خطط تطوير وازدهار سباقات الخيل العربية الأصيلة عالمياً».

وأكد أهمية المحطة الألمانية ضمن سباقات النسخة الـ33، والحرص على إيصال رسالة الكأس الغالية في دعم الملاك والمربين ومرابط الخيل العربية في دول العالم المختلفة، بما يعزز حضور الخيل العربي الأصيل في كبريات المهرجانات والمضامير الدولية.

وأعرب عن الفخر بما تحققه سلسلة سباقات الكأس الغالية من نجاحات متواصلة في محطاتها الأوروبية، بمشاركة نخبة من الخيول والملاك والمدربين والفرسان في سباق ألمانيا، بما يجسد قيمة ومكانة هذا الحدث المرموق، ويؤكد حرص ملاك ومرابط الخيل العربية على الوجود والمشاركة في هذه المحطات المهمة.

• 1600 متر مسافة السباق الذي يُقام على أرضية عشبية ومخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.