«كواليفيكار» يواجه أبطال الفئة الأولى في «بري دو سان كلو»

يتطلع المهر «كواليفيكار»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدربين أندريه وفالافينيا فابر، إلى تحقيق انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، عندما يسعى اليوم إلى إحراز لقب سباق «بري دو سان كلو»، المخصص للخيول البالغة من العمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر عشبي، والذي يُقام على مضمار «سان كلو» الفرنسي العريق.

ويواجه «كواليفيكار» في مهمته الفرنسية الجديدة تحدي سبعة من نخبة خيول المسافات المتوسطة على الساحة الدولية، يتقدمها المهر «كالانداغان»، الأعلى تصنيفاً عالمياً في الموسم الماضي، بشعار «إسطبلات أغا خان»، والذي نجح تحت إشراف مدربه فرانسيس هنري غرافار في حصد ألقاب عدة من سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، من أبرزها «كأس اليابان» محققاً رقماً قياسياً لمسافة 2400 متر، إلى جانب لقب «دبي شيماء كلاسيك» في أمسية «كأس دبي العالمي» خلال مارس الماضي.

ويعود «كواليفيكار» إلى مضمار «سان كلو» بعدما حقق عليه أول انتصاراته في مايو 2025، عندما فاز بسباق للخيول المبتدئة، قبل أن يضيف فوزين في سباقات الفئة الثالثة «جروب 3» عبر لقبي «بري لافورس» و«بري دو غيش». كما حلّ ثانياً بفارق نصف طول في سباق «بري دو جوكي كلوب»، الذي أقيم في يونيو 2025 على مضمار «شانتي» الفرنسي. وتشمل مسيرته أيضاً التتويج بلقب سباق «بري نيل» للفئة الثانية «جروب 2»، الذي استضافه مضمار «لونغشام» في العاصمة الفرنسية باريس خلال سبتمبر الماضي.

وعلقت لويز بينارد، من فريق «غودولفين» في فرنسا، على استعدادات «كواليفيكار» الأخيرة، قائلة في تصريحات صحافية: «لطالما كانت لدى أندريه ثقة كبيرة بـ(كواليفيكار)، والجواد يستحق مكانه في سباق بهذا المستوى. ونأمل أن يكون إيقاع السباق مناسباً، رغم أنها مواجهة قوية للغاية في ظل قائمة المنافسين».

وأضافت: «لم يرتكب (كواليفيكار) الكثير من الأخطاء في مشاركاته هذا العام، ومن المؤكد أن مستواه تطوّر منذ مشاركته الأخيرة في سباق (غران بري دو شانتي)، ونودّ أن نراه يستعيد أفضل مستوى قدمه خلال موسمه الماضي وهو في الثالثة من عمره، الأمر الذي سيجعله منافساً قوياً في سباق بهذه الرفعة».