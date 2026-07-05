«تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية» يختتم نسخته الثانية اليوم

يُسدل الستار اليوم، على منافسات النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، بإقامة النهائي والحفل الختامي في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حيث يتنافس 20 متأهلاً على ألقاب البطولة والجوائز المالية المخصصة للفائزين.

وجاء تأهل المتنافسين الـ20 بعد سلسلة من التصفيات التي انطلقت مطلع العام الجاري، وشهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارة ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 30 عاماً، في مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية، وتعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل الختامي أجواءً رياضية واحتفالية، تتوّج بالإعلان عن أبطال النسخة الثانية، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، والثاني على 49 ألف درهم، والثالث على 48 ألف درهم، فيما تتدرج الجوائز حتى المركز الـ20 الذي ينال 31 ألف درهم، في خطوة تؤكد حرص اللجنة المنظمة على تحفيز المشاركين وتقدير جهودهم.

كما خصصت اللجنة المنظمة، بالتعاون مع صالات الرشاقة الرياضية في رأس الخيمة، 20 اشتراكاً مجانياً سيتم السحب عليها بين الجماهير الحاضرة، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني.

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى حضور منافسات اليوم الختامي ومراسم تتويج الأبطال، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والجوائز الجماهيرية، في ختام النسخة الثانية من المبادرة التي رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات الرياضية والمجتمعية في إمارة رأس الخيمة.