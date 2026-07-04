دوغلاس كوستا ينضم إلى الاتفاق.. وثنائية مرتقبة مع بالوتيلي

أكد المدير التنفيذي لنادي الإتفاق البرتغالي ريكاردو بينتو انه تم التعاقد مع الدولي البرازيلي السابق دوغلاس كوستا وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، في واحدة من أبرز صفقات المسابقة، ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي، ودعم طموحاته في المنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد كوستا (35 عاماً) أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية خلال العقد الماضي، إذ يشغل مركز الجناح، ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

وتأتي صفقة دوغلاس كوستا ضمن استراتيجية إدارة الاتفاق لاستقطاب أسماء عالمية من أصحاب الخبرة، بعدما سبق للنادي التعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب كوستا مع أندية كبيرة، أبرزها غريميو البرازيلي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، ولوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، وسيدني إف سي الأسترالي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض اللاعب 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في نهائيات كأس العالم 2018، إلى جانب بطولات كبرى أخرى.