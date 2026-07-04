معسكر

انتقد جمهور نادٍ في دوري الدرجة الأولى اختيار إدارة النادي لمكان إقامة المعسكر التدريبي الخارجي، معتبرين أنه لا يعكس طموح المنافسة على الصعود، ويفتقر للتخطيط السليم استعداداً للموسم الجديد.

إصابة

استغرب جمهور أحد أندية المحترفين التعاقد مع لاعب لايزال يخضع لبرنامج علاجي من الإصابة، بعد مشاهدته يتدرب بعيداً عن المجموعة الأساسية، متسائلين عن مدى جاهزيته للمشاركة.

محترف

دخل نادٍ نجح بصعوبة في البقاء بدوري المحترفين الموسم الماضي في موقف صعب، بعد تأكد رحيل لاعبه الدولي المؤثر الذي سجل أهدافاً حاسمة الموسم الماضي، ما أجبر الإدارة على تسريع البحث عن بديل بالمستوى نفسه.

صلاحيات

أكد خبير كروي أن منصب المدير الفني في معظم أندية الدرجة الأولى أصبح شكلياً أكثر منه تنفيذياً، بسبب غياب الصلاحيات الحقيقية ومنحه دوراً محدوداً في اتخاذ القرارات الفنية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار والنتائج.

تدخل

أكد مقربون من فريق جماهيري بدوري المحترفين وجود تأثير كبير لوكيل أعمال لاعبين في بعض القرارات الفنية المتعلقة بالتشكيلة، ما أضعف شخصية المدرب أمام اللاعبين، مطالبين الإدارة بحسم الملف وإبقاء القرار الفني بيد الجهاز الفني وحده.

وعد

وعدت إدارة نادٍ يشارك في دوري الدرجة الأولى مدرباً سبق له قيادة الفريق الأول بالتعاقد معه للموسم الجديد، وطلبت منه عدم التوقيع لأي نادٍ آخر، قبل أن تتراجع عن وعدها وتتجه إلى خيار مختلف، ما وضع المدرب في موقف محرج بعد ضياع فرص تدريبية أخرى.