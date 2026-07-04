«غودولفين» ينافس بجوادين في الفئة الأولى لمضمار «ساراتوغا» الأميركي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، باثنين من خيرة جياده من عمر ثلاث سنوات، للمنافسة على لقب سباقات الفئة الأولى التي تستضيفها اليوم، مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

ويسرج مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، في «ساراتوغا» كلاً من المهر «باسيفيك أفنيو» والمهرة «أباشيري» بطموح حصد اللقب الأول في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أداء لافت لهما الشهر الماضي على صعيد سباقات هذه الفئة في مشاركتهما الأخيرة بسباقات الـ«غينيز الإيرلندي».

ويتجه «باسيفيك أفنيو» في «ساراتوغا» للمنافسة على لقب سباق «بيلمونت ديربي» الممتد لمسافة 1800 متر عشبي، بعد أن أظهر «باسيفيك أفنيو» أداءً رفيعاً بحلوله ثالثاً في سباق «2000 غينيز الإيرلندي» خلف كل من المهر الإيرلندي «غشتاد» وزميله في فريق «غودولفين» المهر «ديستانت ستور».

بدورها تنافس المهرة «أباشيري» في سباق «بيلمونت أوكس» الممتد لمسافة 1800 متر عشبي، على خلفية حلولها ثالثة في سباق «1000 غينيز الإيرلندي» خلف كل من المهرتين الإيرلنديتين «بريسايس» و«ترو لوف».

وعلق المدرب شارلي آبلبي عن استعدادات «باسيفيك أفنيو» و«أباشري» بقوله في تصريحات صحافية: «سافر (باسيفيك أفنيو) و(أباشيري) إلى أميركا وهما في حالة جيدة، ويبدو أن كلاً منهما تأقلم بشكل جيد وتعرف على المسارات العشبية لسباقي مضمار (ساراتوغا)».

وأضاف: «حصل (باسيفيك أفنيو) على البوابة السادسة لانطلاق السباق، وهي بوابة مثالية، ونأمل أن تكون له فرصة جيدة استناداً إلى أدائه في سباق (2000 غينيز الإيرلندي) الذي أنهاه بالمركز الثالث رغم تأخره عند بوابة الانطلاق، ومن المفترض أن تناسبه زيادة المسافة والتسابق في (ساراتوغا) على مسافة 1800 متر».

وتابع: «ينبغي أن تكون (أباشيري) منافسة بقوة، نظراً إلى أدائها القوي على مضمار (نيوماركت) قبل الحلول ثالثة في سباق (1000 غينيز الإيرلندي)، خصوصاً أنها حصلت على البوابة الثامنة لانطلاق سباق (بيلمونت أوكس)، وتبدو حظوظها قوية في مشاركتها الأولى في السباقات الأميركية».