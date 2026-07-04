عجمان يتجمّع الثلاثاء المقبل ويعسكر في صربيا

يبدأ نادي عجمان استعداداته للموسم الكروي الجديد يوم الثلاثاء المقبل، عندما يخضع اللاعبون لسلسلة من الفحوص والقياسات الطبية التي تستمر ثلاثة أيام، في أولى مراحل برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران.

وبحسب البرنامج المعتمد، سينتقل الفريق عقب انتهاء الفحوص الطبية إلى التدريب داخل مركز اللياقة البدنية في النادي، قبل أن تغادر البعثة إلى صربيا 13 الجاري لإقامة معسكر خارجي يمتد ثلاثة أسابيع، يُمثل المرحلة الرئيسة من التحضيرات الفنية والبدنية.

ويتضمن المعسكر الصربي خوض خمس مباريات ودية أمام فرق يجري حالياً استكمال الاتفاق معها، إذ يسعى الجهاز الفني إلى منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة، والوقوف على جاهزية العناصر الجديدة.

ومن المقرر أن يعود عجمان من معسكره الخارجي مطلع أغسطس المقبل، ليستكمل المرحلة الأخيرة من الإعداد عبر خوض مباراتين وديتين.

وقال مدير الفريق محمد حسين إن برنامج الإعداد تم الانتهاء من وضعه منذ فترة بالتنسيق الكامل بين المدرب غوران وإدارة النادي، مشيراً إلى أن جميع التفاصيل وضعت بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «نأمل أن يحقق المعسكر الخارجي جميع أهدافه الفنية والبدنية، وأن يستفيد اللاعبون من البرنامج الموضوع بصورة كاملة، بما يمنح الجهاز الفني أفضل فرصة لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق الموسم».

وأشار إلى «أن إدارة عجمان تراهن خلال الموسم الجديد على عامل الاستقرار الفني، بعدما قررت الإبقاء على المدرب الصربي غوران، في خطوة تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال الموسم الماضي، مع المحافظة على القوام الأساسي للفريق الذي قدم مستويات جيدة».

وأوضح أن «سياسة النادي في سوق الانتقالات تقوم على تعزيز بعض المراكز بعناصر قادرة على تقديم إضافة فنية حقيقية، دون إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة، بما يحافظ على الانسجام الذي تحقق داخل الفريق خلال الفترة الماضية».

وكان عجمان قد بدأ بالفعل تحركاته في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لورنسي، قادماً من خورفكان، بعقد يمتد لموسمين، بعد المستويات المميزة التي قدمها في دوري المحترفين، ليصبح أولى صفقات «البرتقالي» استعداداً للموسم الجديد.

كما عزّز النادي سياسة الاستقرار بالإبقاء على أبرز عناصره الأجنبية، بعدما جدد عقد المهاجم البرازيلي يوري ماتيس، وقرر استمرار المدافع البلجيكي جوكر زايكوف.