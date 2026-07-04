منتخب الإمارات للرجبي يشارك بسلسلة آسيا للسباعي في الصين

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي اجتماعها نصف السنوي عبر الاتصال المرئي برئاسة الإماراتي، قيس الظالعي، وبمشاركة ممثلين عن 36 اتحاداً وطنياً، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي، إن تأسيس اتحاد غرب آسيا يأتي ضمن استراتيجية تعزيز العمل الإقليمي وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، مشيراً إلى أن الاتحاد الجديد يضم 11 دولة، ويجري الإعداد لتنظيم أولى بطولاته قبل نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الإمارات للرجبي تفاصيل المشاركات المقررة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة في البطولات المختلفة لعام 2026، والمسابقات المحلية، وانطلاق الموسم أكتوبر المقبل. وأوضح الاتحاد، في بيان له أمس، أن منتخبي الإمارات للرجال والسيدات سيشاركان في الجولة الأولى من سلسلة آسيا للرجبي السباعي يومي 29 و30 أغسطس المقبل في الصين، إضافة إلى المشاركة المقررة لمنتخبي الإمارات للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً في بطولة آسيا للرجبي السباعي تحت 18 عاماً يومي الخامس والسادس من سبتمبر المقبل في الصين أيضاً.

وكشف الاتحاد عن مشاركة منتخب الإمارات للرجال في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي ناغويا 2026» خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر المقبل في اليابان، فضلاً عن بطولة العرب للرجبي السباعي للرجال والسيدات في موعد سيتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب مشاركة أخرى للمنتخبين في سلسلة آسيا للرجبي السباعي – الجولة الثانية على مدار يومي 17 و18 أكتوبر في كولومبو بسريلانكا.

ونوه الاتحاد بمشاركة فريقي شاهين والمها في بطولة الإمارات دبي للرجبي السباعي يومي 28 و29 نوفمبر 2026، إضافة إلى مشاركة فريق شاهين في النسخة الأولى من بطولة آسيا للأندية، بسريلانكا أكتوبر المقبل.