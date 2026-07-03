الوحدة يضم أغبينون في فئة اللاعب المقيم

أعلن نادي الوحدة عن إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الشاب آشر أغبينون، البالغ من العمر عشرين عاماً، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 19 مع ناديه الجديد.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه تم قيد اللاعب الجديد في فئة اللاعب المقيم، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للنادي في دعم صفوفه بالمواهب الشابة. وقد رحب مجلس إدارة نادي الوحدة بالوافد الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة مع "أصحاب السعادة" والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات.

من جانبه، أعرب اللاعب آشر أغبينون عن خالص شكره وتقديره إلى قيادة النادي ومجلس الإدارة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً اعتزازه الكبير بتمثيل نادي الوحدة وثنائه على دعم الجماهير الوحداوية، كما عبر عن تطلعه لتقديم أفضل المستويات والتعاون مع زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره في المرحلة القادمة.