علي خصيف يواصل مسيرته مع الجزيرة حتى 2027

أعلن نادي الجزيرة تجديد عقد قائده علي خصيف ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2026-2027، مؤكدًا مواصلة الاعتماد على أحد أبرز رموز النادي والكرة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة. ونشر النادي رسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها: «علي خصيف.. جزراوي من القلب»، في إشارة إلى ارتباط الحارس المخضرم بمسيرته الطويلة مع الفريق.

ويُعد علي خصيف أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ نادي الجزيرة والمنتخب الإماراتي، حيث لعب دورًا محوريًا في العديد من الإنجازات المحلية والقارية، كما حمل شارة قيادة الفريق لسنوات، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا داخل غرفة الملابس وخارجها بفضل خبرته الكبيرة.

ويمنح تمديد العقد الجزيرة دفعة مهمة على صعيد الاستقرار الفني، في ظل استمرار أحد أبرز عناصره القيادية، بينما يواصل علي خصيف رحلته مع النادي الذي شهد تألقه وصنع اسمه، ساعيًا لإضافة المزيد من النجاحات بقميص "فخر أبوظبي" خلال المواسم المقبلة.