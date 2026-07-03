الإماراتي عبدالله الشرهان.. «أول مُحكّم عربي» في جوائز بكين الدولية للرسوم التوضيحية 2026

أعلن معرض بكين الدولي للكتاب عن اختيار الكاتب والرسام والناشر الإماراتي، الدكتور عبدالله الشرهان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، عضواً في لجنة تحكيم المسار الاحترافي لـ"جوائز معرض بكين الدولي للكتاب للرسوم التوضيحية 2026" ليصبح أول محكّم عربي يشارك في لجنة تحكيم هذه الجائزة الدولية، وذلك بناءً على توصية من الجمعية.

ويمثل انضمام الدكتور الشرهان، إلى لجنة التحكيم الدولية امتداداً للحضور الإماراتي في أبرز المنصات العالمية المتخصصة في النشر وأدب الطفل والفنون البصرية ويعكس ما يتمتع به المبدعون الإماراتيون من كفاءات مهنية تؤهلهم للإسهام في تقييم الإنتاج الإبداعي العالمي وفق معايير فنية وثقافية رفيعة.

وعبر هذه العضوية، يشارك الشرهان في أعمال لجنة تحكيم المسار الاحترافي إلى جانب خبراء في الرسم والتصميم والنشر من فرنسا وماليزيا وفنلندا والصين وتتولى اللجنة الدولية تقييم المشاركات في 6 فئات رئيسية تشمل نشر كتب الأطفال وتصميم الأغلفة والرسوم التحريرية والإعلان والمنتجات والتغليف والرسوم العلمية والتكنولوجية.

وأكدت جمعية الناشرين الإماراتيين، أن اختيار الدكتور عبدالله الشرهان يعكس أهمية تمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع النشر والإبداع من الحضور الفاعل في المحافل الدولية ليس فقط من خلال عرض نتاجها الإبداعي بل أيضاً عبر المشاركة في لجان التحكيم وصياغة المعايير المهنية وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف الثقافات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تجربة دولية سابقة للدكتور الشرهان في الصين، إذ اختير عام 2024 أول محكّم إماراتي وعربي في مسابقة "أحلام جديدة – المسابقة الدولية للرسامين الصغار" التي أقيمت على هامش معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل وأسهم خلال مشاركته في تقييم مئات الأعمال الفنية المقدمة من أطفال ومبدعين صغار من مختلف دول العالم في تجربة دعمتها جمعية الناشرين الإماراتيين ضمن جهودها لتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي والعربي دولياً.

و يتمتع الدكتور عبدالله الشرهان، بمسيرة تجمع بين التأليف والرسم والنشر، ويُعد من أبرز المبدعين الإماراتيين في أدب الطفل، إذ أسّس دار "أجيال" للنشر وقدّم منذ عام 2003 العديد من الكتب والمشروعات الإبداعية، وحصد عدداً من الجوائز في أدب الطفل والفنون، كما يُعد أول مرشح مثّل دولة الإمارات في فئة الرسم، لجائزة هانس كريستيان أندرسن لعام 2026، والتي تُصنف بكونها المعادل الأدبي لجائزة "نوبل" في أدب الطفل فهي تمثل التكريم الأرفع دولياً في هذا الحقل الثقافي المتخصص.

وتُعد جوائز معرض بكين الدولي للكتاب للرسوم التوضيحية، منصة دولية بارزة تربط بين المبدعين في الصين ونظرائهم حول العالم، وتسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتطوير صناعة الرسم التوضيحي إضافة إلى إتاحة فرص مهنية للفنانين والرسامين عبر عرض أعمالهم ضمن معرض الرسوم التوضيحية المصاحب للمعرض