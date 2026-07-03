خطة تشغيلية لاستيعاب 3000 مشارك بمونديال الجوجيتسو في أبوظبي

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، خلال اجتماعها، أول من أمس، بـ«مبادلة أرينا» في أبوظبي، المتطلبات التشغيلية والتنظيمية الخاصة باستضافة البطولة في أبوظبي، خلال الفترة من الأول إلى التاسع من أغسطس المقبل، بتنظيم من الاتحاد الدولي للعبة، في إطار الاستعدادات الرامية إلى إخراج الحدث وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية واللوجستية.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة، يوسف البطران، والأمين العام للاتحاد، فهد الشامسي، وعضو اللجنة، طارق البحري، وممثل الاتحاد الدولي للجوجيتسو، كوستانتين بافلينكو، إلى جانب ممثلين عن الملفات المالية واللوجستية والفنية وفريق «أوس» التطوعي.

واستعرضت اللجنة أبرز الملفات يتقدمها التسويق، والهوية البصرية، والخدمات اللوجستية، وتجهيز موقع المنافسات، والإقامة، والمواصلات، والخدمات الطبية، إضافة إلى خطة التشغيل العامة، بما يضمن جاهزية جميع المسارات التنظيمية وفق الجدول الزمني المعتمد.

كما ناقشت اللجنة التقديرات الأولية لأعداد المشاركين، التي تشير إلى مشاركة نحو 2500 لاعب ولاعبة، مع اعتماد جاهزية تشغيلية قادرة على استيعاب ما يصل إلى 3000 مشارك، بما يعزز مرونة الخطط التنظيمية واستيعاب أي زيادة محتملة في أعداد الوفود من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين.

وقال البطران، في تصريحات صحافية: «استضافة البطولة تعكس الثقة الدولية التي اكتسبتها الدولة بفضل كفاءة مؤسساتها وخبراتها التنظيمية»، مضيفاً أن «الخبرات المتراكمة لأبوظبي في استضافة كبريات بطولات الجوجيتسو تمثل قاعدة قوية للبناء عليها، وتفرض في الوقت نفسه مسؤولية تطوير مستويات التنظيم».

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في تقديم نسخة تليق باسم الدولة، وتعكس أعلى معايير الاحترافية والانضباط المؤسسي، وتوفر تجربة متكاملة لجميع المشاركين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.