اتحاد الكرة يحدد مواعيد مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

حدد اتحاد كرة القدم مواعيد انطلاقة مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2026-2027، إذ ينطلق دوري تحت 19 سنة يوم 14 أغسطس المقبل، في حين يبدأ كل من دوري تحت 15 سنة ودوري تحت 17 سنة يوم 15 أغسطس.

كما تنطلق منافسات دوري تحت 14 سنة ودوري تحت 16 سنة يوم 16 أغسطس، وحدد الاتحاد الخامس من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري تحت 11 سنة ودوري تحت 13 سنة.

ويبدأ دوري تحت 10 سنوات ودوري تحت 12 سنة اعتباراً من السادس من سبتمبر، وتنطلق منافسات دوري تحت 21 سنة يوم 10 سبتمبر المقبل.