البرازيلي جوليمار أولى صفقات الشارقة للموسم الجديد

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة على حسابها في "إكس" التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوليمار جونيور (25 عاماً)، قادماً من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لتدعيم صفوف "الملك" استعداداً للموسم المقبل.

ويُعد جوليمار أولى صفقات الشارقة استعداداً لمنافسات موسم 2026-2027.

وبدأ الشارقة، اليوم الخميس، استعداداته للموسم الجديد بإجراء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق، قبل التوجه إلى معسكره الإعدادي في سلوفينيا، المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 30 يوليو الجاري، والذي يتخلله خوض خمس مباريات ودية.