السوري هادي درويش مدرباً لسلة الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي، عبر منصته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن تعيين المدرب السوري هادي درويش، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي، في الموسم الجديد 2026-2027.

ويحل هادي درويش في القيادة الفنية لسلة الملك، خلفاً للمدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم.

ويمتلك درويش خبرة طويلة في المجال التدريبي، إذ سبق له تدريب منتخب سورية للرجال، كما عمل مشرفاً عاماً لجميع المنتخبات السورية، وكانت أخر تجاربه مع فريق الكرامة السوري.