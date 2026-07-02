سحب قرعة الدوري الإماراتي.. المواجهات القوية تبدأ من الجولة الثانية

أجرت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، مراسم قرعة مسابقتي دوري المحترفين وكأس رابطة المحترفين لموسم 2026-2027، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة في الجولة الأولى من الدوري، حيث يفتتح حامل اللقب العين مشواره بمواجهة بني ياس.

وجرت القرعة في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي لبطولة الدوري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة بكافة أنواعها، والمزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، والمؤسسة الوطنية العملاقة التي باتت علامة بارزة في مختلف المجالات التي أضاءتها علامتها التجارية المميزة.

وأُقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» للموسم الرابع توالياً، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وراعت آلية القرعة الذكية عدداً من المعايير، من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي 2025-2026، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في الإمارة نفسها، والمشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في المدينة نفسها في اليوم نفسه.

وشهدت قرعة الدوري إجراء قرعة منفصلة لكل جولة للموسم الثاني توالياً، إذ ستشهد الجولة الأولى غياب المواجهات الجماهيرية، حيث يلعب العين مع بني ياس، وشباب الأهلي مع خورفكان، والوصل مع يونايتد، والجزيرة مع حتا، والوحدة مع عجمان، والنصر مع كلباء، والشارقة مع الظفرة.

أما المواجهات القوية فتنطلق من الجولة الثانية، بمواجهتي النصر مع الوحدة والشارقة مع الجزيرة، بينما تشهد الجولة الثالثة «ديربي» الوصل مع شباب الأهلي، وفي الجولة السادسة يقام «الكلاسيكو» بين شباب الأهلي والعين، وتشهد الجولة العاشرة ثلاث مباريات قوية تجمع النصر مع شباب الأهلي، والوحدة مع الوصل، والجزيرة مع العين، بينما يقام «ديربي» الوصل مع النصر في الجولة الـ13.

أما انطلاقة مرحلة الإياب، فتشهد الجولة الـ14 مواجهات مهمة، هي: العين مع بني ياس، وعجمان مع النصر، ويونايتد مع الشارقة، والوحدة مع الظفرة، والجزيرة مع حتا، وشباب الأهلي مع خورفكان، والوصل مع كلباء.

وفي المقابل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تغيير نظام مسابقة كأس الرابطة، لترتفع عدد مباريات البطولة من 25 إلى 49 مباراة، على أن تقام عبر أربعة أدوار: الدور التمهيدي، ثم ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية.

ويتنافس 14 فريقاً في الدور التمهيدي، حيث يخوض كل فريق ست مباريات بواقع ثلاث على ملعبه وثلاث خارج أرضه، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ يلتقي صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وأسفرت قرعة كأس رابطة المحترفين عن مواجهات قوية في الدور التمهيدي، حيث يلعب في الجولة الأولى الجزيرة مع الوحدة، والوصل مع العين، والنصر مع يونايتد، وعجمان مع الشارقة، وحتا مع شباب الأهلي، وكلباء مع خورفكان.

مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

العين وبني ياس

شباب الأهلي وخورفكان

الوصل ويونايتد

الجزيرة وحتا

الوحدة وعجمان

النصر وكلباء

الشارقة والظفرة



مواجهات الجولة الـ14 (افتتاح مرحلة الإياب)

العين وبني ياس

عجمان والنصر

يونايتد والشارقة

الوحدة والظفرة

الجزيرة وحتا

شباب الأهلي وخورفكان

الوصل وكلباء

مواجهات الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين

الجزيرة والوحدة

الوصل والعين

النصر ويونايتد

عجمان والشارقة

الظفرة وبني ياس

كلباء وخورفكان

حتا وشباب الأهلي