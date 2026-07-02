اكتمال التسجيل لفئات اليوم الأول في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

ريو دي جانيرو-الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام – ريو دي جانيرو للجوجيتسو اكتمال التسجيل لفئات اليوم الأول من البطولة، التي تقام على مدار يومين في 11 و12 يوليو الجاري، ضمن الجولة الثانية من موسم 2026-2027 برعاية إيدج، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الجولة الافتتاحية في إسطنبول، والإقبال الواسع الذي سجلته منذ انطلاق الموسم.

ويخصص اليوم الأول لمنافسات الأطفال، والناشئين، والشباب، والأساتذة للأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، حيث أُغلق باب التسجيل بعد بلوغ الطاقة الاستيعابية، فيما لا تزال الفرصة متاحة للتسجيل في منافسات اليوم الثاني، التي تضم الهواة للأحزمة البيضاء والزرقاء، إلى جانب المحترفين للأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، مع استمرار استقبال طلبات المشاركة حتى الموعد المحدد.

وتحظى جولة ريو دي جانيرو بمكانة خاصة ضمن سلسلة أبوظبي جراند سلام، إذ تقام في البرازيل، التي تُعد موطن رياضة الجوجيتسو الحديثة، وصاحبة الإرث التاريخي في تطويرها ونشرها على مستوى العالم، ما يمنح هذه المحطة قيمة فنية وتنافسية كبيرة، في ظل مشاركة نخبة اللاعبين والأكاديميات من مختلف الدول.

وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسم البرازيل بتاريخ الجوجيتسو وتطورها، نجحت أبوظبي خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كالعاصمة العالمية للجوجيتسو، من خلال تطوير منظومة متكاملة للبطولات، وإرساء أعلى معايير التنظيم والتحكيم وإدارة المنافسات، إلى جانب بناء سلسلة بطولات عالمية تستقطب نخبة اللاعبين من مختلف القارات، لتصبح أبوظبي جراند سلام إحدى أبرز البطولات الدولية على روزنامة اللعبة، ومحطة رئيسية في مشوار اللاعبين الساعين إلى تعزيز رصيدهم في التصنيف العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية طارق البحري، أن جولة البرازيل تمثل إحدى أبرز محطات الموسم، وقال: «تحمل البرازيل مكانة خاصة في قلوب جميع ممارسي الجوجيتسو، فهي الدولة التي ارتبط اسمها بتاريخ هذه الرياضة وتطورها، ولذلك تمثل استضافة جولة أبوظبي جراند سلام فيها قيمة كبيرة للسلسلة».