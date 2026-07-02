خورفكان يعزز صفوفه بصفقتين.. ويجدد عقد حارسين

أعلن نادي خورفكان لكرة القدم التعاقد مع المهاجم العاجي أداما ديالو (23 عاماً) قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

كما أعلن النادي التعاقد مع مواطنه لاعب الوسط العاجي جان نجويان (23 عاماً)، قادماً من الوصل أيضاً على سبيل الإعارة، على أن يُقيد اللاعبان ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وعلى صعيد حراسة المرمى، جدّد خورفكان عقد الحارسين راشد عبدالله سهيل وراشد علي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز خيارات الفريق في هذا المركز.

ويأتي ذلك ضمن تحركات إدارة النادي لتدعيم الصفوف، بعد التعاقد مؤخراً مع المدرب المواطن عبد المجيد النمر لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.