وفاة بطلة الرماية الإماراتية فاطمة الشبلي بعد صراع مع المرض

نعى اتحاد الإمارات للرماية في بيان صحافي اليوم الخميس، لاعبة المنتخب الوطني فاطمة الشبلي، إحدى بطلات رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، التي وافتها المنية إثر صراع مع المرض.

وخيم الحزن على أسرة الرماية الإماراتية بعد وفاة اللاعبة الراحلة، التي تُعد من أبرز عناصر المنتخب الوطني، بعدما نجحت في تحقيق الميدالية الفضية في البطولة العربية للرماية التي استضافتها مصر في يونيو 2021، في واحد من أبرز إنجازاتها على الساحة العربية.

وكانت آخر مشاركة رسمية لفاطمة الشبلي في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي أُقيمت في قطر خلال مايو الماضي، قبل أن يغيّبها المرض عن الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.