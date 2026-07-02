كلباء يضم المصري عبدالله الرفاعي لتعزيز خط الدفاع

أعلن نادي كلباء تعاقده مع اللاعب المصري، عبدالله الرفاعي، لتمثيله في الموسم المقبل بدوري المحترفين 2026-2027، على أن يُقيد في فئة مواليد الدولة، ويشغل الرفاعي مركز قلب الدفاع، وسبق له تمثيل ناديي الوحدة وخورفكان، وقدم مستويات لافتة مع الفريقين، ويتميز اللاعب بقوته في الالتحامات الهوائية، وإجادته التسديدات الرأسية، إلى جانب قدرته على قراءة اللعب والقيام بالأدوار الدفاعية بكفاءة.