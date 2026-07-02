الطنيجي: الاستثمارات الخاصة غيّرت خارطة المنافسة في دوري «الهواة»

أكد المدرب التاريخي لنادي الذيد، محمد سعيد الطنيجي، أن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» شهد تطوراً كبيراً خلال المواسم الأخيرة، وتحول إلى بطولة أكثر قوة وجاذبية، بفضل مجموعة من المتغيرات الفنية والتنظيمية التي أسهمت في رفع مستوى المنافسة.

وأوضح الطنيجي - الذي يمتلك خبرة تمتد إلى 15 عاماً في تدريب فريق الذيد بدوري الدرجة الأولى، إلى جانب سنوات طويلة في قطاع المراحل السنية - أن من أبرز أسباب هذا التطور الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد كرة القدم للمسابقة، وتطوير آليات تنظيمها، إلى جانب السماح بمشاركة أندية الشركات، وهو ما انعكس بصورة واضحة على المستوى الفني للدوري.

وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم»: «دخول الاستثمارات الخاصة غيّر خارطة المنافسة التقليدية، وأصبح الدوري أكثر قوة وتنافسية مقارنة بالمواسم السابقة، بعدما تقلصت الفوارق الفنية بين الفرق، وأصبحت هوية الفرق المتأهلة لا تُحسم إلا في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، كما بات الصراع على الصعود والبقاء أكثر إثارة وتأثيراً».

تجربة يونايتد

وعن صعود نادي يونايتد إلى دوري المحترفين، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، وتقييمه تجربة الأندية الخاصة، أكد الطنيجي أن هذه الأندية أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بالمستوى العام للمسابقة.

وقال: «تجربة يونايتد تحت قيادة أندريا بيرلو ناجحة بكل المقاييس، بعدما نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، واحتلال المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري المحترفين»، وأضاف: «الأندية الخاصة أضافت زخماً كبيراً على المنافسة، وأسهمت في إبراز مواهب جديدة، إلى جانب استقطاب أسماء تدريبية عالمية بحجم بيرلو، وهو ما منح دوري الدرجة الأولى اهتماماً إعلامياً أكبر وسلط عليه الأضواء خارجياً».

اللاعب المواطن

وفي المقابل، أبدى الطنيجي تحفظه على حجم مشاركة اللاعب المواطن في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن حضوره لم يكن بالمستوى المأمول، واقتصر على عدد محدود من اللاعبين وفي أندية بعينها.

وقال: «فئة اللاعبين المواليد والمقيمين فرضت حضورها بشكل لافت، واستحوذت على النصيب الأكبر من التألق والنجاح، وهو ما يستدعي إعادة تقييم هذا الملف، بما يضمن منح اللاعب المواطن مساحة أكبر للمشاركة، بما يخدم أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية».

وأكد في الوقت ذاته أن دوري الدرجة الأولى يضم عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الإمكانات الفنية والبدنية المميزة، والقادرين على اللعب مباشرة في دوري المحترفين.

الإعلام وتقنية الفيديو

وأشار الطنيجي إلى أن تطوير المسابقة يتطلب تعزيز التنسيق بين اتحاد الكرة والأندية من أجل تسويق المباريات جماهيرياً، إلى جانب زيادة النقل التلفزيوني المباشر، وتوسيع التغطية الإعلامية.

وشدد على أهمية الإسراع في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في دوري الدرجة الأولى، معتبراً أنها تمثل «طوق نجاة» للأندية، لما لها من دور في الحد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة.