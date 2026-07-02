بوكا جونيورز يستهدف «بورخا الوصل»

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بدأ تحركاته للتعاقد مع المهاجم الكولومبي، ميغيل بورخا، لاعب الوصل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بطلب من المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ونشر الصحافي الأرجنتيني، نيكو كاساريتو، الذي يعمل في الموقع الرسمي لنادي بوكا جونيورز، على حسابه في منصة «إكس»، أن مدرب الوصل وشباب الأهلي ومنتخب الإمارات السابق أجرى اتصالاً مطولاً مع اللاعب استمر قرابة ساعة، أبلغه خلاله برغبة النادي في ضمه إلى صفوف الفريق، في حين أبدى بورخا موافقته المبدئية، لتتحول الأنظار إلى المفاوضات المنتظرة بين الناديين.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات بين النادي الأرجنتيني وإدارة نادي الوصل، لمناقشة تفاصيل إبرام صفقة انتقال المهاجم الكولومبي إلى بوكا جونيورز.

وكان بورخا قد انتقل إلى الوصل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريفر بليت الأرجنتيني، وشارك مع «الإمبراطور» في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 1.8 مليون يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت».

وأوضح كاساريتو أن وجود رودولفو أروابارينا على رأس الجهاز الفني لبوكا جونيورز يمنح زخماً للمفاوضات، إذ تجمع المدرب الأرجنتيني علاقة قوية بالكرة الإماراتية ، إذ سبق له تدريب الوصل وحقق معه نجاحات بارزة، كما تولى قيادة شباب الأهلي ومنتخب الإمارات، وهو ما يجعله على دراية كاملة بإمكانات بورخا وبالبيئة الكروية في الإمارات، وقد يسهم ذلك في تسهيل المفاوضات إذا دخلت مرحلة العروض الرسمية.