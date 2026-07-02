البطائح يتعاقد مع المدرب محمد جلبوت

تعاقد نادي البطائح مع المدرب المواطن، محمد جلبوت، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن العقد يمتد لموسم واحد، وسبق للمدرب جلبوت قيادة نادي الإمارات للصعود إلى دوري المحترفين في الموسم 2022-2023، كما درب فرق العربي والحمرية ودبا الحصن وحتا، ويأمل جلبوت في بناء فريق يعكس طموحات النادي والعودة لدوري المحترفين بعدما هبط إلى جانب دبا في الموسم الماضي.