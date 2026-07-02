طارق المهيري رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة تعيين طارق محمد المهيري رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات النادي، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز منظومته الإدارية، ودعم خطط التطوير على المستويين الرياضي والاستثماري، ويتمتع المهيري بخبرات إدارية وتنفيذية، حيث سيتولى الإشراف على أعمال مجموعة شركات نادي الجزيرة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطط النمو، إلى جانب تطوير المبادرات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالنادي.