الشارقة يتعاقد مع البحريني عبد الرحمن محمد لقيادة فريق اليد

أعلن نادي الشارقة الرياضي تعاقده مع المدرب البحريني عبد الرحمن محمد لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد، خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

وذكر النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المدرب الجديد، الملقب بـ«الجوكر»، يمتلك خبرة فنية كبيرة في كرة اليد البحرينية، بعدما سبق له قيادة المنتخب البحريني، إلى جانب تدريب ناديي الشباب والدير في مملكة البحرين، فضلاً عن تجربته مع نادي الوحدة السعودي.

وأضاف أن آخر محطات المدرب كانت مع نادي النجمة البحريني، الذي قاده في البطولة الآسيوية لكرة اليد لعام 2026، قبل انتقاله لتولي مهمة تدريب فريق الشارقة.