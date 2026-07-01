العين يتعاقد مع النمساوي فالنتينو لازارو

أعلن نادي العين عبر حسابه الرسمي في تطبيق «أكس» عن تعاقده مع النمساوي فالنتينو لازارو، قادماً من نادي تورينو الإيطالي، في خطوة تعزز قوة المنظومة الفنية للفريق، من خلال لاعب يمتلك خبرة دولية واسعة وإمكانات فنية عالية، دعماً لطموحات النادي في المنافسة على مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد لازارو من أصحاب الخبرة في الكرة النمساوية، إذ يشغل مركز الجناح الأيمن، ويتميز بقدرته على أداء أكثر من دور في خطي الوسط والدفاع، إلى جانب سرعته، ومهارته في صناعة الفرص، وجودة تحركاته، وخبرته الكبيرة التي اكتسبها من اللعب في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديمية غراتسر آ كيه النمساوية، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ريد بول سالزبورغ، التي شهدت انطلاقته نحو الاحتراف، لينتقل بعدها إلى هيرتا برلين الألماني، ثم إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وصولاً إلى تورينو الإيطالي، حيث واصل مسيرته في الدوري الإيطالي.

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض لازارو 423 مباراة رسمية، سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 59 هدفاً، كما اكتسب خبرات تنافسية كبيرة من مشاركاته في الدوري الإيطالي، والألماني، والإنجليزي، والبرتغالي، إلى جانب منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويُشكل انضمام لازارو إضافة نوعية لمنظومة الفريق، بفضل خبرته الدولية، وتنوع أدواره داخل الملعب، وتجربته في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية، بما يدعم خيارات الجهاز الفني ويعزز جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة.





البطاقة الشخصية

الاسم الكامل: فالنتينو لاندو لازارو

تاريخ الميلاد: 24 مارس 1996

مكان الميلاد: غراتس – النمسا

الجنسية: نمساوي

الطول: 1.81 متر

المركز: جناح أيمن / لاعب وسط أيمن

القدم المفضلة: اليمنى