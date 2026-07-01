شباب الأهلي يدشّن تحضيراته للموسم الجديد بقيادة جاردين

دشّن فريق شباب الأهلي، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، بإقامة أولى الحصص التدريبية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين، الذي بدأ مهمته رسميًا مع «الفرسان» استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وتأتي انطلاقة الإعداد بعد أيام من إعلان شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد مع جاردين لقيادة الفريق الأول، في خطوة تستهدف مواصلة المنافسة على البطولات والحفاظ على مكانة الفريق بين أبرز الأندية الإماراتية.

كما شهدت الأيام الماضية تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع الحارس خالد السناني، قادمًا بعد نهاية تجربته مع الوصل، ليعزز الخيارات المتاحة للجهاز الفني قبل انطلاق الموسم.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن شركة شباب الأهلي لكرة القدم ستعلن خلال الساعات المقبلة البرنامج الكامل لفترة الإعداد، والذي يتضمن مواعيد المعسكر الخارجي والمباريات الودية، إلى جانب تفاصيل المراحل المختلفة لتحضيرات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويطمح شباب الأهلي إلى الاستفادة من فترة الإعداد للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل القيادة الفنية الجديدة، التي يعول عليها النادي لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل والعودة إلى منصات التتويج.