«نادي الفرجان لكرة القدم» يطلق تدريباته الصيفية بمشاركة 300 لاعب

أعلنت مؤسسة فرجان دبي، انطلاق تدريبات الموسم الصيفي لنادي الفرجان لكرة القدم، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من مختلف الفئات العمرية، ضمن برنامجه المستمر لإعداد وصقل المواهب الرياضية، وتعزيز جاهزية اللاعبين للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.

ويأتي انطلاق التدريبات الصيفية امتداداً للنجاحات التي حققها الموسم الشتوي، والذي شهد تسجيل نحو 1300 لاعب، جرى إعدادهم وتأهيلهم للمنافسات الرياضية المختلفة، واختتمت فعالياته بنهاية مايو الماضي بإقامة بطولة نادي الفرجان لكرة القدم، في تأكيد على الدور المتواصل للنادي في تنمية المواهب الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسي كرة القدم بين الأطفال واليافعين.

وتزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي، شارك النادي بـ160 لاعباً من منتسبيه في بطولة مستقبل لكرة القدم، التي نظمتها شركة امتياز العقارية كمبادرة وطنية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية من المواطنين في الفئة العمرية من 5 إلى 13 عاماً.

وأقيمت البطولة على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، وشهدت منافسات رياضية أتاحت للاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات الميدانية، في إطار حرص النادي على توفير منصات تنافسية تُسهم في تطوير المستويات الفنية والبدنية للاعبين، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المقبلة.

فرص لاكتساب الخبرات

وأكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن نادي الفرجان لكرة القدم يمثل بوابة داعمة للأطفال واليافعين الراغبين في تطوير مهاراتهم الرياضية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة ومسارات تتيح لهم الوصول إلى مستويات متقدمة، وصولاً إلى تأهيل المتميزين منهم للانضمام إلى أندية المحترفين في دبي، بما يدعم جهود اكتشاف ورعاية المواهب الوطنية الناشئة.

وقال إن مشاركة لاعبي نادي الفرجان في البطولات الرياضية المختلفة تأتي ضمن نهج النادي الهادف إلى توفير فرص مستمرة للأطفال واليافعين لاكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم في بيئات تنافسية متنوعة، مشيرة إلى أن الاحتكاك بفرق ولاعبين من مستويات مختلفة يُسهم في تعزيز قدراتهم الفنية والبدنية ويمنحهم الثقة اللازمة لمواصلة التطور الرياضي.

وأضافت أن تنوع المشاركات في البطولات يشكل جزءاً أساسياً من رحلة صقل المواهب الناشئة، حيث تتيح هذه التجارب للاعبين تطبيق ما يتلقونه من تدريبات على أرض الملعب، واكتشاف نقاط القوة والعمل على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل، بما يُسهم في إعداد جيل واعد من اللاعبين القادرين على المنافسة مستقبلاً.