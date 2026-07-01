اتصالات إماراتية مع مدرب العراق أرنولد لتدريب «الأبيض»

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد تلقى اتصالات من اتحاد كرة القدم الإماراتي، لإمكانية توليه تدريب "الأبيض" خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت مواقع إخبارية "إن سبورت" و"معرض الكرة" و"عراق إكسترا" أن أرنولد إن اتحاد الكرة الإماراتي فتح خط اتصال مع المدرب أرنولد الذي يعد من أبرز الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب الإماراتي، في ظل خبرته الواسعة على المستويين الآسيوي والدولي، إذ سبق له تدريب المنتخب الأسترالي، وقاد المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ودع خلالها من دور المجموعات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من اتحاد الإمارات لكرة القدم أو الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن ما أثير حول هذه الاتصالات، فيما تبقى هوية المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي محل ترقب بعد إنهاء عقد المدرب الروماني أولاريو كوزمين.