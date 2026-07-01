عجمان ينفي التفاوض مع بالعربي.. ويتعاقد مع لورنسي

أنهى نادي عجمان الجزء الأكبر من ترتيباته الخاصة بملف اللاعبين الأجانب، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بعدما توصل إلى اتفاق مع مدربه الصربي غوران لبلورة قائمة الفريق، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز صفوف «البرتقالي» قبل مشاركته المحلية والخليجية المرتقبة، بينما نفى مسؤول داخل نادي عجمان بصورة قاطعة صحة الأنباء التي ترددت بشأن دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب التونسي فراس بالعربي.

وواصلت إدارة النادي العمل على إعادة تشكيل قائمة المحترفين الأجانب، إذ جددت عقد البرازيلي يوري ماتيس، إلى جانب الإبقاء على المدافع البلجيكي جوكر زايكوف، بعدما قدم الثنائي مستويات لافتة خلال الموسم الماضي.

وفي المقابل، قررت الإدارة عدم تجديد عقد لاعب الوسط، المغربي يحيى جبران، وكذلك الظهير الأيسر، الجامايكي جونيور فليمنغز، ضمن خطة لإعادة هيكلة قائمة الأجانب بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني للموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي عجمان قد حسمت الجدل بشأن المهاجم المغربي، وليد أزارو، بعد العروض التي تلقاها من أندية محلية وعربية ليتم التجديد معه لمدة موسمين.

ولايزال موقف لاعب الوسط، البرازيلي جويلهرم سوسيغان، غير محسوم حتى الآن في ظل استمرار المشاورات بشأن إمكانية تمديد إعارته من نادي الشارقة، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الوقت الحالي.

وعلى صعيد التدعيمات، أتم عجمان تعاقده مع اللاعب البرازيلي لورنسي، بعد تجربة ناجحة مع نادي خورفكان، بعقد يمتد لموسمين، ليكون أحد أبرز الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم اقتراب الإدارة من إغلاق ملف الأجانب، فإنها لاتزال تواصل البحث عن تدعيمين إضافيين، يتمثلان في لاعب وسط أجنبي، إلى جانب لاعب مقيم يشغل مركز الظهير الأيسر، سعياً لاستكمال احتياجات الفريق قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، نفى مسؤول في نادي عجمان بصورة قاطعة صحة الأنباء التي ترددت بشأن دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب التونسي، فراس بالعربي، لإعادته إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء علاقته بنادي الشارقة.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة عجمان لم تدخل في أي مفاوضات مع فراس بالعربي أو وكيل أعماله، رغم توافر اللاعب في سوق الانتقالات، مؤكداً أن النادي أغلق هذا الملف منذ انتقال اللاعب إلى الشارقة قبل ثلاثة مواسم.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي تكن كل التقدير والاحترام للاعب التونسي، لكن عودته من جديد لصفوف البرتقالي ليست ضمن الخطط الفنية التي وضعها الجهاز الفني للموسم الجديد، نافياً بذلك جميع التقارير التي تحدثت عن وجود اتصالات بين الطرفين.

ويأتي تحرك عجمان المبكر في سوق الانتقالات بعد موسم أنهاه الفريق في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، وهو ما ضمن له المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأندية الخليجية، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تجهيز قائمة قادرة على المنافسة محلياً وخليجياً، مع الحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي حققها الفريق في الموسم الماضي.