اعتـمـاد نظــام دوري كرة السلة بمشاركة 7 أندية

اعتمد اتحاد كرة السلة نظام مسابقة دوري الإمارات للرجال للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة سبعة أندية هي: شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والبطائح، والوصل، والوحدة، والجزيرة، على أن تنطلق منافسات البطولة في 26 أكتوبر المقبل.

وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين (ذهاب وإياب)، حتى 18 يناير 2027، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى مرحلة المنافسة على اللقب، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الخامس إلى السابع منافسات تحديد بقية المراكز.

وتقام المرحلة الثانية للفرق الأربعة الأولى أيضاً بنظام الدوري من دورين لتحديد الترتيب، قبل أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية، التي تقام بنظام «الأفضل في ثلاث مباريات» لتحديد البطل والوصيف، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

أما الفِرَق التي تحتل المراكز من الخامس إلى السابع، فتتنافس في مرحلة «البلاي أوت» بنظام الدوري من دورين، ثم يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، فيما يحصل صاحب المركز الثالث في هذه المرحلة على المركز السابع في الترتيب النهائي.