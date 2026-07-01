منتخب السلة يوجّه الدعوة إلى 20 لاعباً.. ويتجمع في 13 الجاري

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، عن توجيه الدعوة إلى 20 لاعباً، للانتظام، اعتباراً من 13 الشهر الجاري، في تجمع المنتخب الأول، استعداداً لاستحقاقات «الأبيض» المقبلة، بدايةً من بطولة المنتخبات العربية في مصر خلال الفترة من الرابع حتى 12 أغسطس، ثم المشاركة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 26 من الشهر ذاته حتى الأول من سبتمبر 2026.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «تم توجيه الدعوة إلى 20 لاعباً، هم: قيس عمر وحامد عبداللطيف وعمر العامري وحسين خالد من شباب الأهلي، وسيف حامد وعبدالعزيز خليفة وراشد أيمن من نادي الوصل، ومامادو انداي وحمد عاشور وحمد البلوشي وحسن عبدالله وحسن الشيبه من نادي النصر، وأحمد عبداللطيف ومحمد أسد ومحمود وسيم وديماركو ديكيرسون من نادي الشارقة، وراشد الزعابي وجاسم محمد وخليفة خليل من البطائح، وخالد الشحي من نادي الوحدة».

وأضاف: «ينتظم اللاعبون في التجمع الذي يقام على صالة نادي النصر بدبي، ويستمر حتى موعد السفر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية، قبل العودة مجدداً إلى الإمارات ومنح اللاعبين راحة تمتد ثلاثة أيام، ثم السفر مجدداً إلى صربيا في معسكرٍ خارجي، يمتد حتى 24 أغسطس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة، قبل ضربة بداية النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي».

وأشار النقبي إلى أن جدول مباريات البطولة العربية وقوة المنافسات سيحددان آليات وعدد التجارب الودية التي يخوضها المنتخب في معسكره الخارجي في صربيا، وقال: «حظوظنا قوية في البطولة العربية للمنتخبات في تحقيق نتائج إيجابية وتكرار إنجاز الميدالية البرونزية التي حققناها في النسخة الأخيرة صيف العام الماضي».

يذكر أن المنتخب الوطني سينافس في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس آسيا 2029 في المجموعة الأولى، إذ يدشن مشواره، في 26 أغسطس المقبل، بلقاء منتخب نيبال، ويتبع في اليوم التالي لقاء الكويت، ثم البحرين في 28 من الشهر نفسه، قبل أن يسدل الستار على مبارياته يوم 30 من الشهر ذاته بلقاء منتخب سلطنة عمان.