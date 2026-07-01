طلال البلوشي: «العنابي» كسب الخبرة رغم وداع المونديال

أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب القطري، طلال البلوشي، أن منتخب قطر قدم مشاركة مقبولة في مونديال 2026، قياساً بحداثة تجربته في كأس العالم، معتبراً أن حصد نقطة واحدة يمثل جانباً إيجابياً، رغم أن طموحات الجماهير والشارع الرياضي كانت أكبر.

وقال البلوشي: «أعتقد أن المنتخب قدّم ما لديه، واللاعبون لم يقصروا وبذلوا كل ما بوسعهم داخل الملعب، وكان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل لو استثمر الفريق بعض الفرص، وتعامل بصورة أفضل مع بعض المواقف خلال المباريات».

وأضاف أن المشاركة منحت اللاعبين خبرات مهمة ستنعكس إيجاباً على مستقبل المنتخب، مشدداً على ضرورة بدء مرحلة جديدة تقوم على تجديد الدماء، ومنح الفرصة للعناصر الشابة المتألقة في الدوري القطري، مع الحفاظ على أصحاب الخبرة لتحقيق التوازن داخل الفريق.

وتابع: «ما حدث في هذه المشاركة لا ينبغي اعتباره إخفاقاً، بل محطة للتقييم واستخلاص الدروس، والمنتخب يمتلك عناصر جيدة، ومع العمل المستمر وتصحيح بعض التفاصيل، يمكن أن يظهر بصورة أكثر جاهزية وتوازناً في الاستحقاقات المقبلة».

وكان المنتخب القطري قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما أنهى مشواره في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وخاض «العنابي» ثلاث مباريات، تعادل مع سويسرا (1-1)، وخسر أمام كندا (0-6) وأمام البوسنة والهرسك (1-3)، ليكتفي بتسجيل هدفين مقابل استقبال تسعة أهداف.

ووفقاً لمواقع الإحصاءات المتخصصة كان المنتخب القطري ضمن أقل المنتخبات من حيث التقييم الفني خلال دور المجموعات، بمتوسط بلغ نحو 6.2 من 10.