تتويج الفائزين في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل

اختتمت منافسات النسخة الثالثة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل» للموسم الرياضي 2025 - 2026، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وأكاديمية «ورلد بادل»، وأقيمت فعالياتها في مقر أكاديمية «ورلد بادل دبي»، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في رياضة البادل.

وشارك في البطولة 29 فريقاً للناشئين بإجمالي 58 لاعباً يمثلون 11 أكاديمية من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا بفئات تحت 12، و14، و16 سنة.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج الثنائي كيريل غوروخوف وهيراد هيمات بالمركز الأول لفئة تحت 16 سنة، بينما حل سيباستيان هاردويك وسبنسر بارنسلي في المركز الثاني، وفي فئة تحت 14 سنة، تُوج ياسر كنعاني وهيراد هيمات بالمركز الأول، وجاء آدم حمود وأرسيني سولوفييف في المركز الثاني.

أما في منافسات فئة تحت 12 سنة، فقد حصد ماتياس إيسكيفيل وليف موليبوغا المركز الأول، تلاهما فارس علي وجيفانو ليون في المركز الثاني.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، سعيد المري: «إن النجاح المستمر لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل يعكس الاهتمام المتنامي والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها ناشئو البادل في دولة الإمارات».