الصربي سكوكو أول صفقات العين للموسم الجديدة

دشن نادي العين، بطل ثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بإعلانه التعاقد مع المدافع الصربي جورج سكوكو (23 عاماً)، قادماً من نادي جافور ماتيس الصربي، ليكون أولى صفقات «الزعيم» استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن النادي الصفقة اليوم عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، في إطار خطة تستهدف تعزيز صفوف الفريق والمحافظة على استقراره الفني قبل خوض استحقاقات الموسم المقبل.

وفي المقابل، بدأ النادي أيضاً إعادة ترتيب قائمته، بإعارة لاعبه محمد عوض الله إلى بني ياس، وهي الخطوة التي كانت «الإمارات اليوم» قد أشارت إليها خلال الأيام الماضية قبل إعلانها رسمياً.

ومن المنتظر أن يواصل العين الإعلان عن قراراته الخاصة بملف اللاعبين خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر الإعلان عن تمديد عقد حارس المرمى محمد بوسندة.

وكان العين قد نجح في تأمين استمرار اثنين من أبرز عناصره، بعدما جدد عقد صانع الألعاب الباراغوياني أليخاندرو كاكو حتى عام 2028، كما مدد عقد المدافع البرتغالي رافا رودريغيز حتى عام 2030، تأكيداً لتمسكه بالركائز الأساسية التي أسهمت في تتويج الفريق بثنائية الموسم الماضي.