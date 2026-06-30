النصر يضم الروماني ماريوس مارين حتى 2028

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها رسميًا مع لاعب الوسط الروماني ماريوس مارين بعقد يمتد لموسمين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028، ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع مارين بعد إعلان شركة النصر في وقت سابق ضم اللاعب ويسلي ديلغادو بعقد يمتد حتى عام 2029، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وتواصل إدارة شركة النصر لكرة القدم تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز مختلف المراكز وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الموسم الجديد.