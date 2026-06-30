عجمان تستضيف النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، تنطلق يوم الجمعة 3 يوليو منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية في مركز كواترو الرياضي بعجمان، وتستمر حتى 9 يوليو، بمشاركة 20 فريقاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان تفاصيل النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عُقد في الإمارة، بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء التنظيميين والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام.

وتشهد النسخة التاسعة مشاركة 20 فريقاً يمثلون ست دول خليجية، بإجمالي 400 لاعب ومدرب وإداري، يتنافسون ضمن ثلاث فئات سنية هي 12 و14 و16 سنة.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة المنظمة العليا والمشرف العام على المهرجان، أن البطولة أصبحت منصة رياضية خليجية لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها، وتعزيز التواصل والتنافس الرياضي الشريف بين الشباب.

وقال إن المهرجان يتضمن برنامجاً مصاحباً من الفعاليات الرياضية والإعلامية والتثقيفية، يشمل مؤتمرات صحفية عقب المباريات لاستعراض أبرز أحداثها واستضافة الأجهزة الفنية واللاعبين، إلى جانب بطولات الألعاب الإلكترونية والمهارات الكروية، وحلقات البودكاست والجلسات النقاشية والمجلس الخليجي بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الخليجية.

وأضاف أن البرنامج يشمل دورات متخصصة للمدربين والإداريين، بهدف تأهيلهم وإثراء تجربة الوفود المشاركة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات.

وأوضح أن النسخة التاسعة تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بواقع ثلاث حالات مراجعة لكل فريق، إلى جانب البث المباشر لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة بالتعاون مع شركة C LIVE عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمهرجان.

كما يشهد المهرجان إطلاق الكرة الرسمية للبطولة، المقدمة من شركة CH1 الأرجنتينية، وتقديم كرة تحمل توقيع وصورة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا كجائزةً لأفضل لاعب في كل مباراة، فضلاً عن إطلاق مشروب رياضي خاص بالبطولة بالتعاون مع شركة دكتور نيوترشن.

وشهد المؤتمر كلمات لممثلي الرعاة والشركاء؛ حيث ألقى عبدالله محمد العبيدلي، مدير الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، كلمة الراعي الرسمي، فيما ألقى سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، كلمة الاتحاد.