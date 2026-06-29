بني ياس يجدد عقد قائد الفريق فواز عوانة

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديدها لعقد قائد الفريق الأول، الكابتن فواز عوانة، لمدة موسم إضافي، وذلك في إطار حرص النادي على تعزيز استقرار الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وقال النادي في بيان عبر حسابه في "أكس" أن فواز عوانة يُعد أحد الركائز الأساسية في صفوف “السماوي”، بعد أن قدم موسماً مميزاً واستثنائياً، مؤكداً حضوره القيادي داخل وخارج الملعب، وخبرته الكبيرة التي تمثل إضافة مهمة للفريق.

وأن توقيع العقد تم في مقر النادي بالشامخة، بحضور عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أحمد الجابري.