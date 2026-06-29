«دبي البحري» يطلق المخيم الصيفي للإبحار الشراعي في يوليو المقبل

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إطلاق المخيم الصيفي للإبحار الشراعي 2026، ضمن برامجه الهادفة إلى استقطاب الناشئة، وتعزيز ثقافة الرياضات البحرية، وذلك خلال شهر يوليو المقبل على شاطئ بلغاري في دبي.

وأعلن النادي فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الانضمام إلى المخيم، داعياً أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم، للاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يجمع بين التعليم والتطبيق العملي في رياضة الإبحار الشراعي، تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، مع توفير بيئة تدريبية محترفة وآمنة ومحفزة تسهم في صقل المهارات، واكتشاف المواهب الواعدة.

ويقام المخيم، خلال الفترة من الثامن إلى 30 يوليو 2026، بواقع حصتين أسبوعياً يومَي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، حيث يوفر للمشاركين فرصة تعلم أساسيات الإبحار الشراعي على أيدي مدربين متخصصين، في بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى المعايير، ويتضمن البرنامج حصتين تدريبيتين يومياً، الأولى من الساعة السابعة إلى الثامنة صباحاً، والثانية من الساعة التاسعة إلى الـ10 صباحاً، بما يمنح المشاركين المرونة لاختيار الموعد الأنسب لهم.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، أن المخيم الصيفي يأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضات البحرية بين أفراد المجتمع، وإعداد جيل جديد من الممارسين لرياضة الإبحار الشراعي، مشيراً إلى أن النادي يحرص سنوياً على تقديم برامج نوعية تجمع بين التعليم والمتعة، وتُعزّز ارتباط الناشئة بالبيئة البحرية.

وقال حارب: «يُمثّل المخيم الصيفي فرصة مثالية للأطفال والناشئة لاكتساب المهارات الأساسية في الإبحار الشراعي، وبناء الثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق، في ظل إشراف فني متخصص ووفق أعلى معايير السلامة، كما نسعى من خلال هذه المبادرات إلى اكتشاف المواهب التي يمكن أن تُمثّل النادي ودولة الإمارات في المنافسات الكبرى في المستقبل».