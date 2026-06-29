اتحاد الجوجيتسو ينظم ملتقى تعريفياً للأندية حول لائحة السلوك الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ممثلاً في اللجنة القانونية الفنية، ورشة تعريفية لاستعراض تحديث لائحة السلوك الرياضي، بحضور نائب رئيس الاتحاد، محمد سالم الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد بن دلموج الظاهري، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة القانونية الفنية، يوسف البطران، إلى جانب ممثلي الأندية والأكاديميات، وعدد من اللاعبين والمنتسبين للعبة.

وشارك في تقديم محاور الورشة أعضاء اللجنة القانونية الفنية، وهم عبدالله الزعابي، وطارق البحري، وياسر القبيسي، ونورة الشمري التي استعرضت أبرز محاور تحديث اللائحة وأهدافها.

وأكد الاتحاد أن تحديث لائحة السلوك الرياضي ينسجم مع توجهاته الرامية إلى ترسيخ منظومة قيمية تجعل الأخلاق والاحترام والانضباط ركائز أساسية للممارسة الرياضية، انطلاقاً من أن رياضة الجوجيتسو لا تقتصر على تحقيق النتائج، بل تسهم في بناء شخصية اللاعب، وتعزيز احترام المنافس والحكم والمدرب والمنظم والجمهور.

وأوضح محمد سالم الظاهري أن اللائحة المحدثة تهدف إلى غرس القِيَم الرياضية والتربوية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والروح الرياضية، بما يدعم إعداد جيل رياضي واعٍ ومنضبط يُمثّل أسرته وناديه ووطنه بالصورة المشرفة، مع تأكيد الدور المحوري للأسرة وأولياء الأمور في دعم هذه المنظومة، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء.

كما أشار يوسف البطران إلى أن الورشة تستهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باللائحة، باعتبارها إطاراً ينظم العلاقة بين مختلف أطراف اللعبة، ويحدد الواجبات والمسؤوليات العامة للاعبين والمدربين والإداريين والأندية والأكاديميات وأولياء الأمور والجمهور، بما يسهم في حماية الحقوق، والحد من المخالفات، وتوحيد آليات التعامل مع مختلف الحالات، وتعزيز بيئة رياضية آمنة ومنظمة.