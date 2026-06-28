نادي يونايتد يطلب من العين اللعب على استاد «القطارة» في دوري المحترفين

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي يونايتد، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين لكرة القدم، يدرس بصورة رسمية خوض مبارياته البيتية في الموسم الجديد على استاد طحنون بن محمد بمنطقة القطارة في مدينة العين، بعد أن بدأ خطواته العملية لاختيار ملعب يستوفي اشتراطات رابطة المحترفين والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب المعلومات، فقد تقدم نادي يونايتد بطلب رسمي إلى نادي العين للحصول على الفاتورة المبدئية والتقديرية الخاصة بتكاليف استضافة مبارياته على استاد طحنون بن محمد، تمهيداً لدراسة الجوانب المالية واتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الملعب مقراً لمبارياته في أول موسم له بين أندية دوري المحترفين.

وتعكف إدارة نادي العين حالياً على دراسة النفقات التشغيلية المتعلقة باستضافة المباريات، تمهيداً لإعداد التكلفة المالية وإرسالها إلى نادي يونايتد، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة قبل إبرام أي اتفاق رسمي بين الطرفين.

ويُعد استاد طحنون بن محمد أحد الملاعب المستوفية لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورابطة المحترفين الإماراتية، إذ يضم جميع المرافق اللازمة لاستضافة مباريات دوري المحترفين، بما في ذلك غرف تبديل الملابس، وقاعات الاجتماعات، والصالة الرياضية، ومواقف السيارات، ومنطقة العمليات الإعلامية، ومرافق البث التلفزيوني، إلى جانب بقية الخدمات اللوجستية والتنظيمية التي تتطلبها المباريات الرسمية.

وكان نادي يونايتد قد خاض مبارياته في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي على ملعب أكاديمية مدينة دبي الرياضية، إلا أن الصعود إلى دوري المحترفين يفرض على الأندية التزام إقامة مبارياتها على ملاعب تستوفي المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة، وهو ما دفع النادي إلى البحث عن ملعب جديد يحتضن مبارياته في الموسم المقبل.

ويأتي التحرك قبل أيام من إجراء قرعة دوري المحترفين، المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في المقر الرئيس لشركة «أدنوك» في أبوظبي، حيث يترقب النادي التعرف إلى جدول مبارياته في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة.

ويحمل استاد طحنون بن محمد مكانة خاصة في تاريخ الكرة الإماراتية، إذ ظل لسنوات طويلة المعقل التاريخي لنادي العين قبل انتقال الفريق إلى استاد هزاع بن زايد عقب افتتاحه، كما احتضن الملعب خلال الموسمين الماضيين مباريات نادي مجد، الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي حال اكتمال الاتفاق بين الطرفين، سيصبح استاد طحنون بن محمد مسرحاً لعودة مباريات دوري المحترفين بصورة منتظمة، بعد سنوات من انتقال العين إلى استاد هزاع بن زايد، ليحتضن هذه المرة تجربة نادي يونايتد في أول ظهور له بين الكبار.